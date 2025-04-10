В Госдуме предложили помечать ранее судимых на сайтах знакомств
Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева и Ярослав Самылин предложили отмечать на сайтах знакомств людей с судимостью по опасным статьям. Запрос направили в МВД, с документом ознакомился 360.ru.
«Согласно опросам, более половины молодых пользователей [сайта знакомств] (55%) сталкивались с различными негативными инцидентами при общении — от мошенничества и шантажа до прямых угроз», — указали в запросе.
При этом 13% из опрошенных заявили, что получали угрозы — обидчики обещали избить их или изнасиловать. У 5% это доходило до реального насилия или агрессии после личной встречи.
В 2022 году полицейские выявили 158 049 административных правонарушений, связанных с домашним насилием. Большая часть из них — побои.
«Особую обеспокоенность вызывают случаи, когда жертвами становятся женщины, вступившие в переписку с мужчинами, скрывшими информацию о наличии судимости за преступления насильственного характера», — объяснили депутаты.
Подобный случай произошел в марте 2025 года в Бурятии. Мужчина избил свою знакомую на первом свидании. После этого женщина узнала, что кавалер был судим.
В Санкт-Петербурге местная жительница познакомилась на сайте с мужчиной. Он пригласил ее в гости, напал и изнасиловал. Позже петербурженка выяснила, что напавший на нее семь раз сидел в тюрьме.
По словам депутатов, такие случаи стали поводом для усиления защиты пользователей на сайтах для знакомств.
«Одним из возможных способов такой защиты может стать внедрение механизма автоматического предупреждения граждан, пользующихся онлайн-платформами знакомств, в случае если они начинают общение с лицом, имеющим судимость за изнасилование, кражу, мошенничество, убийство или домашнее насилие», — написали парламентарии.
В документе отметили, что для внедрения такой функции нужно обязать МВД России обеспечить доступ онлайн-платформ к реестру, содержащему данные о пользователях.