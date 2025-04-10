В Госдуме предложили помечать ранее судимых на сайтах знакомств

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева и Ярослав Самылин предложили отмечать на сайтах знакомств людей с судимостью по опасным статьям. Запрос направили в МВД, с документом ознакомился 360.ru.

«Согласно опросам, более половины молодых пользователей [сайта знакомств] (55%) сталкивались с различными негативными инцидентами при общении — от мошенничества и шантажа до прямых угроз», — указали в запросе.

При этом 13% из опрошенных заявили, что получали угрозы — обидчики обещали избить их или изнасиловать. У 5% это доходило до реального насилия или агрессии после личной встречи.

В 2022 году полицейские выявили 158 049 административных правонарушений, связанных с домашним насилием. Большая часть из них — побои.

«Особую обеспокоенность вызывают случаи, когда жертвами становятся женщины, вступившие в переписку с мужчинами, скрывшими информацию о наличии судимости за преступления насильственного характера», — объяснили депутаты.