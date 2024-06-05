Посольство США: украинцам с американским гражданством не дали выехать из страны

Украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются обладателями двойного гражданства, лишили свободного выезда из страны. Таким образом уравнялся их правовой статус с остальными гражданами Украины, сообщило посольство США в Киеве.

«Двойные граждане Соединенных Штатов и Украины считаются исключительно украинскими гражданами при пребывании на Украине, на них распространяются все права и обязанности граждан страны», — указали в заявлении.

Ранее американо-украинцы могли пользоваться правом свободного выезда из страны при регистрации США в качестве места жительства. С 1 июня эта льгота перестала работать.

Обладатели двойного американо-украинского гражданства, включая тех, кто живет в США, более не могут покинуть Украину, добавили в посольстве.

Ранее стало известно о планах киевского режима мобилизовать большое количество людей из Харьковской области с прицелом на оборону города.