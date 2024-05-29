Антироссийские санкции не обрушили экономику страны. Возможное эмбарго не заставит Россию изменить свои планы, заявил посол Анатолий Антонов заявил в Telegram-канале диппредставительства.

«Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают. Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с ее принципиального пути. Мы продолжаем наращивать социально-экономический и промышленный потенциал», — предупредил он.

Дипломат напомнил, что с феврале 2022 года Штаты ввели более 4,5 тысяч санкций против физических и юридических лиц по всему миру, в том числе в России. Однако объективные данные о состоянии отечественной экономики показали, что это не помешало ее развитию.

Антонов предупредил, что предложение Белого дома ввести торговое эмбарго против России скажется на самих США и его союзниках в Европе. Российское же правительство, по его словам, использует новое ограничение как импульс к импортозамещению.

Замсоветника президента США по национальной безопасности Далип Сингх объявил о возможном эмбарго на российский экспорт. Он признал, что Россия трансформировала собственную экономику.