Зампомощника Байдена допустил введение полного эмбарго на торговлю с Россией

Далип Сингх заявил, что США смогут ввести эмбарго на все российские товары

Фото: Freepik

Соединенные Штаты могут расширить свою санкционную политику вплоть до введения полного эмбарго на российский экспорт. Об этом заявил замсоветника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Далип Сингх во время выступления в Институте Брукингса.

«История эмбарго — не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику <…> мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», — сказал он.

Сингх отметил, что американская сторона прорабатывает вопрос о расширении финансового содействия в санкционном режиме, а также масштабы экспортного контроля над товарами местного производства.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен предупредила европейские банки о больших рисках из-за деятельности в России. В частности, они могут попасть под усиление вторичных санкций.

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