Своими заявлениями на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский дал понять коллеге из США Дональду Трампу, что будет саботировать его план по мирному урегулированию конфликта. Об этом депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил на своем YouTube-канале.

По словам политика, Зеленский решил попробовать отвлечь внимание мировой общественности от своих планов продолжать боевые действия.

«Суть в чум? Послал Америку, отказавшись от плана мирных соглашений, и, вообще, в принципе от переговоров» — отметил он.

Дубинский счел, что президент Украины не прекратит воевать, а продолжит борьбу при поддержке Европы, «которой и так нет».

В ходе Мюнхенской конференции Зеленский озвучил условие возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, контакты киевских властей с российским лидером состоятся только после того, как вместе с Трампом будет разработан план по урегулированию конфликта.