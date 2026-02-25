Объятия одинокой обезьянки Панча с взрослой макакой сняли на видео

В Сети появились кадры из японского зоопарка, на которых взрослая обезьяна обнимает детеныша макаки по кличке Панч. Ролик распространился по соцсетям.

На кадрах видно, как взрослое животное само подошло к Панчу, перепрыгнуло через него и заключало в объятия вместе с плюшевой «мамой».

Панч родился в зоопарке Итикавы летом 2025 года, мать его оставила. Обезьяну выкармливали сотрудники зоопарка, а родительницу заменил плюшевый орангутанг.

Малыш стал звездой соцсетей. Однажды на него напали взрослые обезьяны, потом за детенышем стала ухаживать самка, которая в итоге тоже бросила Панча.

Судьба детеныша встревожила весь мир, в соцсетях распространился хештег «Держись, Панч». Тысячи людей писали слова поддержки, некоторые предлагали создать отряд защиты обезьянки.