Объятия одинокой обезьянки Панча с взрослой макакой сняли на видео
В Сети появились кадры из японского зоопарка, на которых взрослая обезьяна обнимает детеныша макаки по кличке Панч. Ролик распространился по соцсетям.
На кадрах видно, как взрослое животное само подошло к Панчу, перепрыгнуло через него и заключало в объятия вместе с плюшевой «мамой».
Панч родился в зоопарке Итикавы летом 2025 года, мать его оставила. Обезьяну выкармливали сотрудники зоопарка, а родительницу заменил плюшевый орангутанг.
Малыш стал звездой соцсетей. Однажды на него напали взрослые обезьяны, потом за детенышем стала ухаживать самка, которая в итоге тоже бросила Панча.
Судьба детеныша встревожила весь мир, в соцсетях распространился хештег «Держись, Панч». Тысячи людей писали слова поддержки, некоторые предлагали создать отряд защиты обезьянки.