Обиженный британец стал мочиться в стаканы с водой онкобольной жены

В Великобритании предстал перед судом 66-летний Кит Фостер, запугивающий и издевающийся над смертельно больной женой, но ему удалось избежать наказания. Об этом сообщило Mirror , уточнив, что обиженный из-за распределения наследства начал мочиться в ее стаканы с водой.

Женщине диагностировали рак. Тогда она завещала дом и имущество трем детям, а часть бизнеса ­– мужу. Супруг разозлился, узнав о таком распределении наследства.

Мужчина начал угрожать пожилым родителям жены, оскорблял ее, обвинял в романе со священников и физически запугивал. Как стало известно Королевскому суду Ливерпуля, Фостер неоднократно не пускал ее домой, злоупотреблял алкоголем и наркотиками, бил кулаками по стенам. В результате в августе 2024 года женщина подала на развод, но они продолжили жить в одном доме.

Падчерица Фостера установила в своей спальне видеонаблюдение, что сделала и его жена. После того, как девушка заболела, выпив приготовленное для нее отчимом, камеры зафиксировали, как тот мочился в посуду на кухне. Еще на трех видео было видно, как он наполнял стаканы в ее комнате желтой жидкостью.

Женщины вызвали полицию и Фостера арестовали, но мужчина отрицал свою вину. Суд назначил ему три года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев.

Ранее в Британии дочь маньяка Йена Хантли попросила смыть его прах в унитаз, добавив, что он будет гореть в аду.