Дочь убитого в тюрьме маньяка попросила «смыть его прах в унитаз»

Дочь одного из самых известных преступников Великобритании Йена Хантли, 27-летняя Саманта Брайан, резко высказалась после смерти отца. По ее словам, прах «следовало бы просто смыть в унитаз», поскольку он не заслуживает ни похорон, ни могилы, написала газета The Sun .

Брайан заявила, что не испытывает сожаления после смерти Хантли и считает, что он «будет гореть в аду». Она также подчеркнула, что такого человека не надо хоронить.

Хантли умер спустя девять дней после нападения в тюрьме Фрэнкленд в графстве Дарем. Во время атаки ему нанесли тяжелые травмы головы — заключенному раздробили череп, после чего он впал в кому.

Как сообщила полиция Дарема, расследование нападения, произошедшего 26 февраля, продолжают.

Йена Хантли осудили за убийство двух 10-летних школьниц — Холли Уэллс и Джессики Чепмен, совершенное в 2002 году. Это преступление стало одним из самых резонансных в современной истории Британии.

Ранее суд вынес приговор маньяку Виктору Петриченко, обвиняемому в убийстве семи человек. Как стало известно 360.ru, преступника приговорили к 14 годам и 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.