Североатлантический альянс стал механизмом влияния США и утратил стратегическую самостоятельность. Об этом заявил обозреватель французского журнала Marianne Дион.

По мнению автора, НАТО трансформировался после начала украинского конфликта. Из оборонительного союза альянс превратился в грубый инструмент внешнеполитического давления Вашингтона.

Дион полагает, что вопросы должен вызывать сам факт существования Североатлантического альянса. Блок создавался в противовес коалиции стран Варшавского договора. Эти страны перестали быть группой после распада Советского Союза.

По мнению французского журналиста, было бы логично, если бы и НАТО усомнился после этого в обоснованности своего собственного существования.

Ничего подобного не произошло, отметил Дион. НАТО продолжает идти вперед, словно курица, которой отрубили голову. Более того, теперь альянс сам себя назначил мировым полицейским.

«Не хватало того, что НАТО продолжил свое движение вперед, словно обезглавленная курица, альянс еще и трансформировался из „жандарма Атлантики“ в самопровозглашенного „мирового жандарма“», — отметил Дион.

Автор материала выразил сожаление, что после окончания холодной войны Европа не воспользовалась возможностью построить собственную архитектуру коллективной безопасности. На фоне этого усилилось влияние США на европейские государства.

Ранее Запад признал уязвимое положение НАТО из-за устаревшей военной доктрины.