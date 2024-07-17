Обещание Байдена сняться с выборов при одном условии назвали инфошумом

Лидер США Джо Байден пообещал сняться с гонки за пост президента при условии, если у него выявят проблемы со здоровьем. Почему словам политика на этот счет не стоит доверять, в беседе с 360.ru объяснил американист, политолог Малек Дудаков.

Оппоненты Байдена теперь поутихли, а их медийная кампания, продлившаяся, по сути, две-три недели, закончилась фиаско, заметил Дудаков. С учетом этого, по его оценке, лидер США в действительности не собирается выходить из президентской гонки сам. И никто не думает о том, чтобы заменить его на другого кандидата.

«Нам не стоит в этот информационный шум верить. Как мы видим, после покушения на Дональда Трампа внутрипартийный бунт в стане демократов сам собой рассосался», — подчеркнул эксперт.

В конце июля демократы проведут виртуальный созвон всех делегатов, чтобы подтвердить участие Байдена в этой предвыборной гонке. А в августе уже будет съезд Демократической партии, до которого остался один месяц. Так что никакой замены Байдена не будет.

Если говорить о предвыборной гонке, то сейчас ее фаворит — кандидат от республиканцев, экс-президент страны Дональд Трамп. И высока вероятность, что он сможет одержать победу, подчеркнул Дудаков. По его мнению, если бы выборы проходили завтра, то такой исход можно было бы не подвергать сомнению.

Однако до голосования еще четыре месяца. Поэтому эксперт допустил, что ситуация может измениться.

«Сейчас есть расклад на середину июля, а выборы пройдут в ноябре, поэтому у Байдена еще есть время, чтобы хоть как-то перевернуть ситуацию в свою пользу. Получится или нет — большой вопрос. Но, если бы выборы прошли завтра, Трамп бы выиграл, а так с учетом того, что до них еще четыре месяца, говорить о том, что он точно победит, не приходится», — заключил собеседник 360.ru.