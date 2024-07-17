Байден пообещал выбыть из президентской гонки при одном условии

Лидер США Джо Байден пообещал сняться с гонки за президентское кресло при условии, если у него выявят проблемы со здоровьем.Такое заявление политик сделал в беседе с телеканалом BET .

В ответ на вопрос о том, в каком случае он мог бы решить не участвовать в выборах, Байден указал на причины медицинского характера.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то — врачи — пришел и сказал, что у вас такая-то проблема», — подчеркнул он.

При этом президент заметил, что мудрость — это единственное, что, по его мнению, приносит возраст.

Ранее политик уже говорил, что готов к проверкам здоровья, если врачи этого потребуют. При этом даже среди сторонников Байдена звучит все больше критики, особенно после провальных дебатов с Дональдом Трампом.

После них редакция NYT опубликовала заявление с призывом к Байдену сняться с гонки. Также в СМИ появлялись списки альтернативных кандидатов на выборы вместо него.

Вторые дебаты Байдена и Трампа должны пройти 10 сентября.