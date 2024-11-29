«Обещают бунт объявить». Устроивших голодовку на застрявшем лайнере россиян сняли на видео

Устроивших голодовку на SH DIANA у берегов Антарктиды россиян сняли на видео

Появилось видео с устроившими голодовку россиянами, которые застряли на лайнере у берегов Антарктиды. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Известно, что на судне SH DIANA находятся 170 отдыхающих, они выдвинулись в плавание 13 ноября из Кейптауна.

Однако уже 22 ноября у корабля сломался двигатель. Туристы должны были посетить острова Элефант, Героина, Паулет, Браун Блафф, увидеть памятник Д’Юрвилю и побывать в Антарктиде. Однако вместо прогулки по красивым местам застряли на одном месте. Кроме того, с ними должен был плыть рэпер Баста, но перед отправлением музыкант передумал.

Теперь люди возмущаются и требуют вернуть деньги. Материальный вопрос особенно беспокоит туристов, ведь компания отказалась возмещать полную стоимость отдыха. Сумма вышла не маленькая — за путешествие пришлось заплатить от 485 до 694 тысяч рублей.

Бунтующих путешественников сняли на видео. В знак протеста россияне устроили голодовку. К ним также присоединились и китайские туристы, которые уже готовы брать корабль штурмом.

«Потихонечку увеличивается количество голодающих. Сейчас, соберутся еще. Завтра китайцы обещают бунт объявить и хотят корабль взять под управление силой», — сказал один из туристов.

Девять человек пожаловались на происшествие в Международную морскую организацию. Также они готовят обращения в суд.