Объем торговли между Россией и Китаем снизился

Товарооборот между Россией и Китаем снизился на 9,1% и достиг отметки в 106,48 миллиарда долларов за первое полугодие 2025 года. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщил ТАСС .

Россия импортирует в Китай нефть, природный газ и уголь, а также медь, медную руду, древесину, топливо и морепродукты. С января по июнь текущего года объем российских поставок в КНР сократился на 9,6% (до 59,3 миллиарда долларов), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китайская сторона, в свою очередь, поставляет в Россию легковые и грузовые автомобили, компьютеры, смартфоны, промышленное и специальное оборудование, а также одежду, обувь и товары для детей. Объем экспорта снизился на 8,4% и достиг отметки в 47,16 миллиарда долларов.

Ранее Россия вошла в топ-3 экономик мира по доходам от торговли. По данным национальных статистических служб, самые большие доходы (991 миллиард) от торговли получает Китай. На втором месте находится Германия, торговый профицит которой составил 258 миллиардов.