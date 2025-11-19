Объем инвестиций России в гособлигации США в сентябре снизился на 20%

Объем вложений России в американские гособлигации сократился до 31 миллиона долларов, следует из данных Минфина США . Согласно отчету, в августе Россия вложила 39 миллионов долларов. Теперь показатель инвестиций снизился примерно на 20%.

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре приходилось 22 миллиона долларов, девять миллионов — на краткосрочные. Покупки преимущественно осуществляли частные инвесторы.

В рейтинге иностранных держателей на тот месяц лидировала Япония — 1,2 триллиона долларов, Великобритания — 865 миллиардов долларов и Китай — 700,5 миллиарда долларов.

Совокупный объем чистых покупок иностранными инвесторами составил 187,1 миллиарда долларов в августе и увеличился до 190,1 миллиарда в сентябре.

Ранее такая же ситуация случилась в июне этого года. Российский портфель гособлигаций США сократился до 31 миллиона долларов.