Российский портфель гособлигаций США сократился до 31 миллиона долларов

Минфин США заявил о сокращении вложений РФ в американские облигации до $31 млн

Принадлежащий России портфель гособлигаций американского Минфина в течение апреля сократился до 31 миллионов долларов с уровня марта в 35 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из статистики за апрель следует, что портфель теперь состоит из четырех миллионов долларов в краткосрочных бумагах и 27 — в долгосрочных. Объем вложений в марте составлял 32 миллиона долларов и три миллиона соответственно.

В списке крупнейших держателей долга США первое место по-прежнему занимает Япония, вложения которой за месяц увеличились до 1,135 триллиона долларов с 1,131 триллиона по итогам марта. На втором месте — Великобритания с 807,7 миллиарда долларов после 779,3 по итогам марта. На третьем — КНР, вложения которой составляют 757,2 миллиарда долларов после 765,4 месяцем ранее.

Ранее внешний долг России опустился ниже 300 миллиардов долларов впервые за 18 лет.