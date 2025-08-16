Обед для делегаций России и США отменили на Аляске

На Аляске отменили обед для российской и американской делегаций. Президент США Дональд Трамп возвращается в Вашингтон, как сообщили в Белом доме.

В Анкоридже прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе в формате «три на три». После их завершения состоялась совместная пресс-конференция.

По плану российско-американские переговоры в расширенном составе должны были пройти в формате делового обеда, но его отменили. Трамп возвращается в Белый дом. В Кремле также заявили о завершении переговоров.

Ранее появилось полное выступление Путина на пресс-конференции с Трампом.