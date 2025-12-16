«Обдолбанный Носферату». В Белом доме обвинили Маска в наркомании

«Он ярый кетаминщик. И он странный тип, как, я думаю, и все гении. Знаете, это не помогает, но он — сам себе хозяин. В моменты, когда он публикует скандальные твиты, он „принимает микродозы“», — предположила она.

При этом представитель Белого дома добавила, что у нее нет доказательств предполагаемой тяги Маска к запрещенным веществам. Также Уайлс уверена, что основатель SpaceX приложил руку к разгрому Агентства США по международному развитию (USAID).

Ранее Маск призвал расформировать Еврокомиссию, так как нынешняя система является «властью бюрократии». Позже он назвал ЕК недемократической структурой.