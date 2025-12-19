«Обдирают Америку». Трамп ополчился на страховые компании

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации обвинил страховые компании в обдирании страны. В соцсети Truth Social американский лидер предложил направлять деньги, уходящие на здравоохранение, напрямую американцам.

«Страховые компании обдирают Америку. Деньги на здравоохранение должны идти напрямую народу. Демократы должны поддержать это немедленно!» — заявил он.

Глава Белого дома пообещал поддержать такую систему здравоохранения, при которой федеральные деньги будут направлять напрямую людям, чтобы они смогли самостоятельно приобретать страховку с лучшими условиями и меньшей стоимостью» Это исключит возможность для «больших, толстых и богатых» страховых компаний наживаться на них.

«Коммерсант» напомнил, что причиной недавнего шатдауна стал именно вопрос медицинского страхования. Он еще грозит новой остановкой работы правительства в январе, но демократы и республиканцы пока не смогли преодолеть разногласия.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробнирцкий назвал историю с шатдауном ловким ходом команды Трампы, которой необходимо потянуть время, чтобы помешать конгрессу выделить почти 55 миллиардов долларов военной помощи Украине.