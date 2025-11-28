Политолог Дробницкий заявил, что конгресс США планирует выделить Украине 55 млрд долларов в 2026 году

Почти 55 миллиардов долларов военной помощи получит Украина в случае, если Конгрессу США удастся выбраться из препятствий, организованных администрацией президента Дональда Трампа. Такое мнение озвучил политолог-американист Дмитрий Дробнирцкий в беседе с «Ридусом» .

«История с шатдауном — ловкий ход команды американского президента. Ей очень нужно потянуть время. Вскоре в США будут праздновать Рождество, потом обсуждать закон о доступном здравоохранении, следом — опять принятие бюджета и, возможно, еще один шатдаун», — заявил специалист.

Политолог также добавил, что в Соединенных Штатах достаточно много влиятельных людей, не желающих окончания украинского кризиса, в том числе и из республиканцев.