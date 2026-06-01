Обаму взломали в Instagram

Хакеры получили доступ к аккаунту бывшего президента США Барака Обамы в Instagram*. Об этом сообщил портал TMZ .

Перехват управления над аккаунтом произошел в воскресенье, 31 мая. Хакер опубликовал от лица Обамы несколько постов, среди них — сгенерированное нейросетью изображение с подписью, что «Белый дом находится под контролем шиитов».

Администрация сервиса оперативно восстановила контроль над аккаунтом. Речь идет не о личной, а о президентской странице Обамы. Последний пост на ней публиковали 20 января 2017 года.

Предварительно, злоумышленник получил доступ с помощью уязвимости бота, который позволил сменить привязанную электронную почту. Личность хакера пока не установили.

