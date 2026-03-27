Хакеры взломали личную почту главы ФБР Кэша Пателя

Связанные с Ираном хакеры взломали личную почту директора ФБР Кэша Пателя и выложили в интернет его фото и документы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление киберпреступников и минюст США.

По информации издания, группа Handala Hack Team заявила, что имя Пателя «пополнит список успешно взломанных жертв». В сеть слили личные снимки: на них глава ФБР курит сигары, едет в старинном кабриолете и позирует с бутылкой рома.

В минюсте США подтвердили взлом почты и подлинность опубликованных материалов. В ФБР комментарий пока не дали.

Handala называет себя пропалестинскими хакерами-мстителями. Западные исследователи считают, что группа связана с киберразведкой Ирана. Недавно она взяла на себя ответственность за взлом медицинской компании Stryker.

Reuters не смогло самостоятельно проверить подлинность писем, но взломанный адрес Gmail совпал с данными из предыдущих утечек.

