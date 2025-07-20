Обаме указали на необходимость извиниться перед Россией
Депутат Шеремет призвал Обаму извиниться за попытку сделать из России врага
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал подлой выходкой действия бывшего президента США Барака Обамы, который пытался сделать из России врага. На это он указал РИА «Новости».
«Шило в мешке не утаишь. После ухода Обамы из Овального кабинета из его шкафа стали выпадать множественные тщательно скрываемые скелеты», — отметил политик.
Чтобы сформировать вражеский образ России, добавил собеседник агентства, Обама обманывал американцев. Он призвал демократа извиниться перед россиянами, если у него еще осталась капля чести.
Также Шеремет сравнил Обаму с пальмовым вором, который «прячется под панцирем законов». По мнению депутата, бывший американский лидер войдет в историю как самый лживый президент, «с презрением и ненавистью относившийся к США и их народу».
Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард отправила в Минюст отчет с доказательствами, что администрация Барака Обамы сфальсифицировала сведения о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Она ожидает дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.