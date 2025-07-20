Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал подлой выходкой действия бывшего президента США Барака Обамы, который пытался сделать из России врага. На это он указал РИА «Новости» .

«Шило в мешке не утаишь. После ухода Обамы из Овального кабинета из его шкафа стали выпадать множественные тщательно скрываемые скелеты», — отметил политик.

Чтобы сформировать вражеский образ России, добавил собеседник агентства, Обама обманывал американцев. Он призвал демократа извиниться перед россиянами, если у него еще осталась капля чести.

Также Шеремет сравнил Обаму с пальмовым вором, который «прячется под панцирем законов». По мнению депутата, бывший американский лидер войдет в историю как самый лживый президент, «с презрением и ненавистью относившийся к США и их народу».

Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард отправила в Минюст отчет с доказательствами, что администрация Барака Обамы сфальсифицировала сведения о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Она ожидает дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.