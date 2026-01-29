ОАК и HAL договорились о совместном производстве SJ-100 в Индии

В Индии проходит Международная выставка гражданской авиации Wings India — 2026. На ней Россия представила региональные самолеты Ил-114-300 и импортозамещенный «Суперджет», сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Ростеха.

В рамках выставки ОАК и корпорация HAL подписали договор о совместной деятельности по производству SJ-100 в Индии.

Судя по документу, HAL окажет ОАК содействие в процессе валидации сертификата типа «Суперджет» в Индии. При этом корпорации предоставят лицензию на производство и продажу SJ-100, в том числе узлов, деталей и комплектующих.

ОАК со своей стороны окажет содействие HAL в организации и переоснащении производственных мощностей для выпуска SJ-100.

Ранее стало известно, что Россия завершила импортозамещение двигателей для «Ансат» и «Сухой Суперджет».

Двигатель для ближнемагистрального самолета «Сухой Суперджет» разрабатывался с использованием опыта создания более мощного агрегата ПД-14.