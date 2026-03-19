ОАЭ пообещали Южной Корее приоритетные поставки нефти

Объединенные Арабские Эмираты подтвердили, что поставки сырой нефти в Южную Корею остаются для них приоритетом. Об этом заявил главный помощник президента Ли Чжэ Мена Кан Хун Сик, сообщило издание Yonhap .

Кан подчеркнул, что страны достигли соглашения о возможности экстренных закупок нефти. Также обсуждалось подписание меморандума, включая исследование альтернативных маршрутов транспортировки. Документ должны подписать в ближайшее время.

В рамках соглашений Южная Корея получит дополнительно 24 миллиона баррелей нефти. Шесть миллионов баррелей доставят три судна под флагом ОАЭ, а оставшиеся 18 миллионов — шесть судов под корейским флагом.

Помощник президента отметил, что поставки продолжатся, несмотря на напряженность на мировых энергетических рынках.

«Мы избежали наихудшего сценария и не ожидаем трудностей с поставками нефти», — сказал он.

