МИД Таиланда начал консультации с Россией по поставкам нефти

Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео начал консультации о поставках российской нефти. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Пхипхат Ратчакитпракан, чьи слова привело РИА «Новости».

«Сегодня есть большая хорошая новость. Министр иностранных дел, господин Сихасак Пхуангкеткео вчера отправился на международную конференцию в Европу и там уже начал консультации по поставкам нефти», — отметил глава правительства.

Он не исключил, что Пхуангкеткео встретился с российским министром или послом.

Сейчас глава МИД Таиланда находится в Вене и участвует в Глобальном саммите ООН по борьбе с мошенничеством, организаторами которого выступают Интерпол и Управление ООН по наркотикам и преступности.

Ранее СМИ сообщили, что Индия увеличила объемы закупок нефти у России.