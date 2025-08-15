О деструктивных силах и новом миропорядке: Медведев обратился к Ким Чен Ыну

Медведев поздравил Ким Чен Ына с 80-летием освобождения Кореи от Японии

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 80-летия освобождения Корейского полуострова от колониального господства Японии. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Политик в телеграмме указал на историческое значение праздника, отдал дань памяти корейских патриотов и бойцов Красной Армии, проявивших героизм и мужество в борьбе за независимость и свободу полуострова.

«Наши народы и сегодня противостоят внешним деструктивным силам, прилагают усилия по построению справедливого мирового порядка», — написал Медведев.

Зампред Совбеза выразил уверенность, что усилия России и КНДР приведут к укреплению стратегического всеобъемлющего партнерства. Он пожелал Ким Чен Ыну успехов в ответственной деятельности и крепкого здоровья, а всем гражданам КНДР — благополучия и процветания.

Ранее КНДР подтвердила «безоговорочную» поддержку России в конфликте на Украине.