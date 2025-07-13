КНДР подтвердила «безоговорочную» поддержку России в конфликте на Украине

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подтвердил «безоговорочную» поддержку России в военном конфликте на Украине, об этом говорится в коммюнике, которое распространило Северокорейское официальное телеграфное агентство ЦТАК по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Российский дипломат прибыл в КНДР с официальным визитом в северокорейский город Вонсан для участия во втором раунде российско-корейского стратегического диалога на уровне министров иностранных дел, после которого встретился с главой КНДР.

По итогам встречи российский МИД выпустил заявление, в котором процитировали Лаврова.

«Наши корейские друзья подтвердили свою твердую поддержку всех целей специальной военной операции», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну послание, в котором выразил надежду на продолжение прямых контактов с ним в ближайшем будущем. Лавров в беседе с главой КНДР отметил, что Путин подтвердил приверженность всем договоренностям, которые заключили страны, а также передал «горячие приветы».