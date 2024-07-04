NYT села в лужу с рецензией на «Слово пацана» из-за ошибки перевода

Американская газета The New York Times опубликовала рецензию на российский хитовый сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщив, что его финансировал Иран. Ошибку допустил автор статьи Александр Назарян, сообщила «Российская газета» .

Семья Назаряна покинула Советский Союз еще в 1989 году. В своей рецензии он попытался связать героев и сам сюжет сериала из 80-х годов с современным российским обществом, но получилось не слишком убедительно.

Но внимание пользователей Сети его статья привлекла еще и благодаря ошибке перевода, когда зашла речь об источниках финансирования сериала. Назарян заявил, что он частично спонсировался Ираном, обвинив в этом российский Институт развития интернета, чья аббревиатура — ИРИ.

Как сообщил Telegram-канал «Местами», блогер Михаил Плетнев прогнал текст через Google Translate и обнаружил, что Google переводит ИРИ как «Иран». Просто Исламская Республика Иран (ИРИ) — официальное наименование ближневосточного государства.

Получается, Назарян полностью доверился автоматическому переводу.

«Еще одно доказательство, что нет и не должно быть никаких авторитетов в медиа. Косячат все: и крупные медиа — зачастую по-крупному», — заявили в публикации канала.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров объяснил, почему не считает сериал «Слово пацана» чем-то особенным и не поддерживает его награждение премией «Ника».