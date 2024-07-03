«Нет ничего особенного». Вручение «Ники» сериалу «Слово пацана» раскритиковали

Кинокритик Шнейдеров: «Слово пацана» не отразило эпоху, в нем много неправды

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятый режиссером Жорой Крыжовниковым, получил специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии «Ника». Кинокритик Давид Шнейдеров на стриме 360.ru рассказал, почему не поддержал выбор киноакадемии.

«Для меня это обычный сериал, в котором ничего особенного, кроме операторской работы, нет», — заявил Шнейдеров.

Он признался, что не голосовал за сериал и не сочувствовал никому из персонажей.

«Это плохо, потому что в любом произведении не может быть только левая пара ботинок, должна быть правая», — подчеркнул кинокритик.

Он добавил, что в «Слове пацана» нет антипода, нет человека и героя. Также он указал на логические ошибки в сериале.

«Я помню то время, я вижу много вранья в этом сериале. <...> Мне не очень интересно было», — подытожил Шнейдеров.

Ранее композитор Григорий Гладков призвал россиян забыть о сериале «Слово пацана», сравнив негативное влияние от него с курением.