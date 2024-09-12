«Нужно раскрыть правду». Мелания Трамп после долгого молчания заговорила о муже

В соцсетях появились ролики, на которых жена бизнесмена и кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания рассуждала о загадочных обстоятельствах покушения на супруга. Эти видео могут быть промоакцией перед выходом мемуаров, сообщила газета The New York Times .

Мелания Трамп долго не появлялась в медиапространстве. В роликах, которые Дональд Трамп опубликовал в соцсетях, она, одевшись в черное, рассказала на камеру об июльском покушении.

«Я не могу не задаться вопросом, почему сотрудники правоохранительных органов не арестовали стрелка до его выступления? В этой истории определенно есть что-то еще, и нам нужно раскрыть правду», — сказала она в одном из видео.

На другой записи Мелания Трамп рассказала о проблемах со свободой слова и попытках заставить ее мужа замолчать. Она анонсировала выход мемуаров, написание которых, по признанию женщины, стало для нее глубоко личным путешествием в прошлое. По информации издания, именно из-за книги появились эти интригующие видео, ведь на сайте бывшей первой леди открылся предзаказ.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, сообщили «Известия». Политик получил лишь легкое ранение уха и продолжил предвыборную кампанию.