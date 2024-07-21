Мелания Трамп затмила мужа на съезде Республиканской партии

Мелания Трамп впервые появилась рядом с мужем с начала предвыборной кампании

Длительное время не появлявшаяся на публике вместе с бывшим президентом США Дональдом Трампом его супруга Мелания Трамп вышла в свет на съезде в Висконсине. Как сообщил журнал People со ссылкой на близкие к семье источники, долгое отсутствие первой экс первой леди связано с ее нежеланием ассоциироваться с судами вокруг супруга.

По словам собеседников издания, все изменило покушение, которое пережил Трамп во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Как отметили журналисты, Мелания Трамп появилась только на четвертый день мероприятия, когда ее мужа официально выдвинули кандидатом в президенты.

После объявления официального решения она вышла на сцену с торжественной речью, нарушив установленный список и протокол мероприятия.

Появление Мелании Трамп вызвало огромный ажиотаж. Фактически супруга бывшего президента США переключила все внимание съезда на себя.

После покушения на Дональда Трампа его супруга прервала долгое молчание и выпустила обращение, в котором призвала всех американцев объединиться. Она подчеркнула, что считает стрелка монстром, и призналась, что теперь опасается за себя и своих детей.