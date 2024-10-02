«Нужно притянуть русских назад». Помпео в беседе с пранкерами сделал скандальное заявление

Россию следует убедить в отсутствии выгоды от партнерства с Китаем и Африкой, чтобы вернуть ее к курсу на экономическое сближение с Западом. Об этом в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), представившимися африканским чиновником, рассказал бывший директор ЦРУ и Госдепартамента США Майк Помпео. Беседу они опубликовали в Telegram-канале .

«Нам нужно притянуть русских назад к европейской модели, не к азиатской модели», — подчеркнул он.

Также Помпео предположил, что после окончания конфликта на Украине Россию необходимо сделать частью западной торговой системы.

Ранее пранкеры разыграли министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. В разговоре с ними глава МИД сообщил, что поляки не хотят больше защищать Украину. По его словам, вопиющий уровень украинской коррупции может привести к тому, что Европа перестанет помогать президенту Владимиру Зеленскому.