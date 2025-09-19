«Нужно принять реальность». Келлог посоветовал Украине принять потерю территорий
Келлог: Украине нужно принять реальность и отадть территории России де-факто
Спецпосланник президента США Кит Келлог призвал Украину смириться с фактической потерей части территорий. Об этом он заявил в интервью британской газете The Telegraph.
Келлог заявил, что «нужно принять реальность» и провел историческую параллель с непризнанием советского контроля над странами Балтии. Он подчеркнул, что де-факто не означает де-юре.
«Мы никогда не признавали контроля СССР над странами Балтии, хоть они и были де-факто частью СССР. Здесь все то же самое», — отметил спецпосланник.
Он также добавил, что Россия контролирует 65% территории Донецкой Народной Республики и 98% Луганской Народной Республики. По данным начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, российские военные освободили территории ЛНР уже на 99,7%, а территории ДНР — на 79%.
Кроме того, Келлог выразил мнение, что достижение мира без прекращения огня затруднительно. Спецпосланник также предположил, что при правлении президента России Владимира Путина отношения США и России не улучшатся.
Ранее стало известно, что президент Дональд Трамп не будет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной.