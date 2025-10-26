Филиппо: Франция оказывается в ловушке из-за призывов к войне с Россией

Франция должна перестать участвовать в эскалации украинского конфликта из-за якобы российской угрозы, которая продолжает набирать обороты. Об этом заявил в соцсети X французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине», — написал он.

Из-за опасений нападения России на Францию, страна начинает думать о планах и стратегиях, как противостоять русским. Эксперты называют победу европейских стран несомненной, однако все это то препятствует конструктивным переговорам.

Филиппо считает, что необходимо уделить время дипломатии и восстановить доверие между государствами.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не собирается нападать на Европу или НАТО. У страны никогда не было и не будет подобных планов. А вот в Европе есть лица, которые активно готовят войну.