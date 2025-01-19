Соединенным Штатам ради хороших отношений с Россией следует избавиться от фактически однопартийного режима элит демократов и республиканцев в Вашингтоне. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X .

«Нужно изгнать однопартийный истеблишмент [из Вашингтона]. Долгосрочные мирные отношения с Россией вполне возможны», — написал он.

Макгрегор добавил, что простые американцы не понимают, почему их страна вмешивается в украинский конфликт. Никаких претензий к политике России они не имеют, поэтому проблема не в народе США, а в тех, «кто в Вашингтоне».

В конце 2024 года социологическое агентство Gallup провело вопрос среди американцев, выяснив, что большинство респондентов выступают за завершение украинского конфликта, сообщило РИА «Новости».

Ранее сын избранного президента США Дональда Трампа Бэррон высмеял президента Украины Владимира Зеленского после его высказываний о том, что они не собирался приезжать на инаугурацию в США. Он назвал его чудаком, который трижды просил о приглашении, но каждый раз получал отказ.