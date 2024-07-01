«Нужно это понять». Украинский политолог критически оценил шансы на возвращение Мариуполя

Боевики ВСУ никогда не вернут под свой контроль ключевые города республик Донбасса, киевскому режиму нужно принять данный факт. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka Online заявил украинский политолог Вадим Карасев.

«Нужно понять, что Мариуполь Украине вернуть не получится. Конфликт может продлиться очень долго, но Украина себя истощит явно быстрее России. Поэтому западные партнеры начали говорить о дипломатическом урегулировании», — отметил он.

Карасев не исключил, что в случае победы на выборах президента США Дональд Трамп завершит конфликт таким образом, что Украине это совсем не понравится.

«Даже если Россия и Украина опровергнут его предложения, у Трампа есть понимание, что конфликтом должен заниматься Евросоюз. Даже Байден считает его чужим для страны, в противном случае Украина бы же получила статус основного союзника вне НАТО по примеру Японии, Южной Кореи и Израиля», — добавил политолог.

Ранее американский инвестор указал на угрозу развала ЕС из-за поддержки Украины.