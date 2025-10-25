«Если НАТО не воюет, значит, ему нечем оправдать, куда тратить деньги. Нужна война для оправдания себя», — написали в статье.

В публикации отметили, что стороны конфликта могли заключить мирное соглашение по Украине через четыре–пять месяцев после начала военных действий. Однако НАТО не позволил этого сделать, чтобы испытать новое оружие и оправдать свое существование.

Авторы материала предположили, что такая политика альянса могла заставить президента США Дональда Трампа отдалиться от помощи западным странам в финансировании Украины.

Таким образом, Европа продолжит притворяться будто желает мира, но на деле она продолжит делать все, чтобы русско-украинский конфликт не завершился.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что почти все члены НАТО и ЕС сплотились для нанесения поражения России. Они развязали конфликт через нацистский режим на Украине.