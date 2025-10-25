«Нужна война». Европу обвинили в затягивании конфликта на Украине
L’Antidiplomatico: Европе выгодно затягивать конфликт на Украине ради прибыли
Лидеры Европы сознательно способствует продолжению конфликта на Украине. Им важна собственная выгода, сообщило издание L’Antidiplomatico.
«Если НАТО не воюет, значит, ему нечем оправдать, куда тратить деньги. Нужна война для оправдания себя», — написали в статье.
В публикации отметили, что стороны конфликта могли заключить мирное соглашение по Украине через четыре–пять месяцев после начала военных действий. Однако НАТО не позволил этого сделать, чтобы испытать новое оружие и оправдать свое существование.
Авторы материала предположили, что такая политика альянса могла заставить президента США Дональда Трампа отдалиться от помощи западным странам в финансировании Украины.
Таким образом, Европа продолжит притворяться будто желает мира, но на деле она продолжит делать все, чтобы русско-украинский конфликт не завершился.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что почти все члены НАТО и ЕС сплотились для нанесения поражения России. Они развязали конфликт через нацистский режим на Украине.