Лавров уличил ЕС и НАТО в объединении для поражения России

Почти все члены НАТО и Европейского союза сплотились для нанесения поражения России, развязав конфликт через нацистский режим на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пленарной сессии «80-летие ООН и формирование новой архитектуры многополярного мира».

Дипломат напомнил, что страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, которая тогда объединила Европу под знаменами со свастикой. Об этом важно помнить сегодня, подчеркнул Лавров.

«Почти все члены Евросоюза и НАТО опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России войну через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года», — сказал он.

Российская сторона в полной мере осознает особую ответственность за поддержание мира и безопасности. Страна активно работает над формированием справедливого мироустройства, опирающегося на положения Устава ООН.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал убедить президента Владимира Путина в том, что Россия якобы не сможет победить на Украине.