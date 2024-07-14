«Нужен диалог». Лукашенко заявил о необходимости «побыстрее договориться» с Украиной

Белорусы не враги украинцам, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с военным командованием в Лунинецком районе. Он отметил, что для деэскалации конфликта нужен диалог, его слова привело БелТА .

«Как бы они (украинцы — прим. ред.) на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Ну чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев. <…> Нам надо побыстрее договариваться», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что недавние события на границе с Украиной показали, что «можно договариваться». Он отметил, что если не будет диалога, эскалация продолжится и будут гибнуть люди.

Лукашенко сообщил, что планирует в ближайшее время обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и пути ее разрешения.