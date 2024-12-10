«Ну, посмотрим, кто поедет». Перед дворцом президента Грузии поставили поезд
Президент Грузии Зурабишвили сообщила, что перед ее дворцом поставили поезд
За несколько дней до выборов перед дворцом президента Грузии Саломе Зурабишвили появился поезд. Глава государства поинтересовалась, кто на нем с ней поедет, сообщило РИА «Новости».
«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани. Ну, посмотрим, кто поедет», — заявила Зурабишвили.
Предположительно, поезд — это новогодняя декорация, установленная городскими властями.
Ранее Зурабишвили объявила, что не уйдет в отставку до избрания нового состава парламента. Президент также призвала грузинские школы принять участие в акциях против действующего правительства.
Пользователи Сети негативно отреагировали на эту идею и осудили использование детей в политических процессах.