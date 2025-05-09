«Ну, держитесь». Захарова иронично оценила попытку Украины перебить парад Победы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о совете глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, прошедшем 9 мая во Львове. Об этом она написала в Telegram-канале .

Дипломат отметила, что в Москве проходил парад Победы во Львове организовали совет министра иностранных дел Евросоюза, чтобы перебить эффект празднования 9 мая в Москве.

«Не поспоришь — работают креативно, на контрасте», — отметила Захарова.

К посту она приложила для сравнения кадры из Москвы и Львова, на которых видны тысячи людей на Красной площади. На втором снимке запечатлено всего несколько десятков человек.

Парад Победы отгремел 9 мая в Москве. В столицу для участия в праздновании прилетели 27 иностранных лидеров. Во время мероприятия по соседству с президентом Владимиром Путиным сидел глава КНР Си Цзиньпин.