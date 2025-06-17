НПЗ Bazan в Хайфе перестал работать после атаки Ирана

Нефтеперерабатывающие заводы Bazan Group в израильском городе Хайфе прекратили работу после удара иранской ракеты. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

В результате прямого попадания электростанция получила серьезные повреждения. В связи с этим все нефтеперерабатывающие объекты и их дочерние предприятия закрыли.

По данным газеты The Peninsula, три человека погибли при ударе Ирана по заводу BAZAN в Хайфе. Сотрудников компании изначально считали пропавшими без вести из-за того, что они оказались в заблокированной огнем конструкции.

В ночь на 17 июня иранские военные начали новые ответные атаки по целям на территории в Израиле, используя при обстреле десятки беспилотников и ракет.

Эскалация между Ираном и Израилем началась в ночь на пятницу, 13 июня.