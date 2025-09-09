Великобритания, Франция, Канада, Австралия и другие страны — собираются воткнуть нож в спину президента Дональда Трампа. Так называемые союзники США хотят разрушить главное его достижение во внешней политике — Соглашения Авраама, сообщил Fox News.

«„Соглашения Авраама“ лишили яростных палестинских противников права вето на нормализацию отношений между арабскими государствами и Израилем. Официальные лица ОАЭ начали ложно обвинять Израиль в крахе соглашений», — отметили в публикации.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что он призвали мировых лидеров собраться 22 сентября в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и одобрить эту повестку дня. Формально суть вопроса зафиксировали в документе, который назвали «Нью-Йоркской декларацией».

Авторы статьи объяснили, что когда Трамп выступит перед Генассамблеей на следующий день, его уже сведут к роли «человека с метлой, замыкающего колонну». В итоге, все планы главы Белого дома на мир на Ближнем Востоке отвергнут практически всеми главами государств и правительств.

США ведут переговоры со странами Центральной Азии об участии в Соглашениях Авраама для углубления связей с Израилем. Политолог Вадим Сипров уверен, что Великобритания приложит все усилия, чтобы не допустить американцев в Азербайджан и Казахстан.