Новым странам могут предъявить досудебные претензии по «Северным потокам»

Захарова: РФ может предъявить претензии по теракту на «Севпотоках» новым странам

Россия уже предъявила досудебные претензии четырем странам в связи с расследованием взрывов на «Северных потоках», но к процессу могут подключиться новые государства. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Официально Россия предъявила досудебные претензии Германии, Швейцарии, Швеции и Дании в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года», — сказала она.

Дипломат заявила, что на очереди и другие страны, которые, вероятно, могут иметь отношение к происшествию.

«Подрыв экспортных газопроводов — вопиющий акт терроризма, который подпадает под международные договоры, обязует страны предотвращать такие акты и сотрудничать с другими государствами. Но данные нормы не выполняются», — добавила Захарова.

Ранее вице-премьер Новак заявил о готовности России поставлять газ по целой ветке «Северного потока».