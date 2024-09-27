Вице-премьер Новак заявил о готовности РФ поставлять газ по целой ветке «Северного потока»
Российская сторона готова осуществлять поставки газа по целой ветке «Северного потока». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, странам-партнерам уже неоднократно доносили соответствующую информацию.
Россия, отметил вице-премьер, знает, кто именно был заинтересован в диверсии на газопроводе. Новак призвал организовать международное расследование с участием РФ.
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