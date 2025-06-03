Новым президентом Южной Кореи избрали кандидата от оппозиции Ли Чжэ Мена

В Южной Корее состоялись досрочные президентские выборы, на которых победил кандидат от оппозиционной демпартии «Тобуро» Ли Чжэ Мен. Об этом сообщило местное агентство Yonhup .

В стране объявили выборы президента после импичмента бывшего главы государства Юн Сок Еля, предпринявшего неудачную попытку государственного переворота.

Ли Чжэ Мен после обработки 90,2% бюллетеней набрал 48,43% голосов избирателей, а его оппонент и кандидат от консервативной партии «Гражданская сила» Ким Мун Су — 42,59%.

Всего в выборах участвовали пять кандидатов, причем впервые с 2007 года среди них не оказалось ни одной женщины. Президента в стране выбирают на один пятилетний срок без права переизбрания.

Новоизбранный глава южнокорейского государства уже пообещал обеспечить безопасность на Корейском полуострове. Этого он планирует добиться благодаря восстановлению диалога с КНДР, который прервался в 2023 году.

По словам Ли, наилучшей стратегией является «побеждать без войны», а реальная безопасность — это создание ситуации, когда необходимость воевать просто исчезает. Если говорить о сдерживании КНДР, то этому будет способствовать «прочная обороноспособность» Южной Кореи.

До этого в апреле Конституционный суд страны единогласно подтвердил импичмент президента Юн Сок Еля, окончательно отрешив его от власти, писал RT.

В голосовании на президентских выборах в Южной Корее участвовали 34,48 миллиона человек. Итоговая явка побила рекорд 1997 года.