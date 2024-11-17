Новым министром энергетики США может стать нефтепромышленник Крис Райт
Трамп выдвинул на пост министра по энергетике Криса Райта
Избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост министра энергетики Криса Райта. Заявление Трампа привело РИА «Новости».
«Я рад объявить, что Крис Райт присоединится к моей администрации в качестве министра энергетики США и члена недавно сформированного национального совета по энергетике», — заявил Трамп.
Будущий американский лидер выразил надежду, что новая команда поспособствует снижению инфляции и победе США в гонке вооружений в области ИИ. Райт ранее работал в индустрии сланцевой нефти и газа. В СМИ пишут, что Райт отрицает наличие климатического кризиса.
Ранее Трамп сообщил, что министром здравоохранения станет Роберт Кеннеди-младший. Будущий лидер заявил, что благодаря этому назначению удастся побороть эпидемии и хронические заболевания в Штатах.