Новым главой ООН может стать директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Аргентина официально номинировала директора МАГАТЭ Гросси в руководители ООН
Аргентина официально выдвинула директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на пост генерального секретаря ООН. Решение объявило правительство Хавьера Милея, передала La Derecha Diario.
Гросси может занять должность генерального секретаря ООН на период 2027–2031 годов. Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно заявил, что для его страны это «большая честь и привилегия».
По словам главы МИД, Гросси за шесть лет руководства Международным агентством по атомной энергии получил международное признание и продемонстрировал «значительные лидерские качества» в условиях кризисов, затрагивающих глобальную безопасность.
Министерство также напомнило о более чем 40-летнем дипломатическом стаже Гросси: работе в структурах по контролю над вооружениями, участии в нераспространении ядерного оружия, службе послом Аргентины в Австрии и последующей международной карьере.
Буэнос-Айрес подчеркивает, что кандидатура Гросси отражает новый внешний курс Аргентины — акцент на международном праве, сотрудничестве с западными демократиями и возвращении страны в систему глобальных решений.
Выборы нового главы ООН пройдут в 2026 году и включат одобрение Советом Безопасности и голосование Генеральной Ассамблеи. МИД Аргентины уже начал серию международных консультаций, рассчитывая заручиться широкой поддержкой.