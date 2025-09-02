Новым главным редактором американского Vogue стала Хлоя Малль

Главным редактором американской версии журнала Vogue стала 40-летняя Хлоя Малль. Об этом сообщается на сайте издания .

До этого Малль возглавляла сайт и была соведущей еженедельного подкаста The Run-Through о моде и культуре. Также она войдет в Совет главных редакторов международных версий Vogue, возглавляемый Анной Винтур.

В журнале Малль работает с 2011 года. Кроме этого, она писала для The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest и Town & Country.

«У нее двое маленьких детей, большая собака и лучшие круассаны на пять муниципалитетов», — говорится на сайте журнала.

Винтур объявила об уходе с должности в июне и сама выбрала преемницу. Она возглавляла американскую версию Vogue почти 40 лет. Ее считают прототипом суровой начальницы из бестселлера «Дьявол носит Prada», но сама Винтур не оценила такой славы.