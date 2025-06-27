Сегодня 23:10 Vogue остался без Анны Винтур. Что известно о «дьяволе в Prada» 0 0 0 Фото: Анна Винтур. Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres Мир

Анна Винтур, тот самый «дьявол в Prada», заявила об уходе с поста главного редактора журнала Vogue. Эта маленькая женщина с неизменной прической десятилетиями держала в своих руках мир моды и с удивительным хладнокровием отбивала любой удар. Все, что известно о Ядерной Зиме, как прозвали ее подчиненные, в материале 360.ru.

Биография Анны Винтур Анна Винтур, второй ребенок и единственная дочь Чарльза Винтура и Эленоры Трего Бейкер, родилась в ноябре 1949 года в Лондоне. Со стороны обоих родителей была вереница титулованных предков, а непосредственно отец, командор Ордена Британской империи, был редактором лондонской новостной газеты The Evening Standard. Училась Анна в знаменитой частной дневной школе для девочек North London Collegiate School. Это заведение основали аж в 1850-м. Оно до сих пор числится среди лучших независимых школ Великобритании, а в этом году и вовсе вошло в тройку лучших образовательных учреждений для девочек страны. Правда, и заплатить за полный курс сегодня придется чуть менее 50 тысяч фунтов стерлингов. В этом-то благопристойном заведении юная особа регулярно скандалила по поводу дресс-кода и намеренно укорачивала свои юбки — все-таки были 60–70-е годы прошлого века, мода на мини, свободную любовь и все такое. Когда девушке исполнилось 14 лет, она выбрала универсальную стрижку «боб», которую решила носить всю жизнь.

Фото: Демонстрация. Lothar Parschauer / www.globallookpress.com

Дело в том, что уже тогда Винтур поняла, что в числе прочего стрижка — отличный инструмент имиджа, который хорошо запоминают люди. Как и стиль одежды. Она начала серьезно интересоваться модой, выуживая информацию из телешоу и глянцевых журналов, британских и американских. Отец понял, что у него рядом подрастает настоящий эксперт, и поддерживал дочь. Когда Анне исполнилось 15 лет, он помог ей устроиться продавцом в популярный бутик того времени Biba. Спустя год девушка бросила школу, отказалась от колледжа и оставила курсы изучения моды со словами: «Вы либо знаете моду, либо нет».

Фото: Анна Винтур на показе Burberry LFW, Лондон, 2024 год. Brett Cove

Модная дорога Винтур Лет за шесть до совершеннолетия, которое у британцев в те годы наступало в 21 год, будущая звезда модной индустрии начала встречаться с довольно взрослыми мужчинами. Впрочем, тогда это едва ли кого-то шокировало: по миру только-только прокатилась сексуальная революция — make love, not war. Тем более что партнеры Анны помогали ей своими связями и протекцией. Одним из таких любовников был легенда хиппи, редактор контркультурного и в те времена невероятно популярного журнала Oz Ричард Невилл. Он сразу принял Винтур на работу, вот только издание через пару лет закрыли из-за скандалов с обвинениями в непристойности — не помогло даже заступничество Джона Леннона и Йоко Оно.

Фото: Анна Винтур и актер Киллиан Мерфи, 2025 год. Ik Aldama / www.globallookpress.com

Между тем Анна устроилась в издание Harpers&Queen помощником редактора, при этом не скрывая, что мечтает возглавить Vogue. Новаторство, ее неординарный взгляд и уверенность в своем мнении помогли миру познакомиться с новыми именами фэшен-индустрии, а сама девушка получила в 1973-м кресло заместителя главного редактора. Спустя два года война с новым начальством, главредом Мин Хогг, вынудила Винтур вместе с ее бойфрендом, независимым журналистом Джоном Бредшоу, съехать в Нью-Йорк. За океаном ее ждали бурный недельный роман с Бобом Марли и место младшего редактора моды американского Harper’s Bazaar.

Вот где самые смелые прожекты Винтур воплощались без каких-либо нареканий. Ее идея поместить на обложку журнала звезду «Поющих в терновнике» актрису Рейчел Уорд сделала этот номер самым раскупаемым. Сегодня уже никого не удивить известным лицом на первой странице глянца, а тогда это была революционная форма подачи. Наконец в 1983 году способности британки оценили и предложили должность креативного директора американского Vogue. Та согласилась, но выставила условия: увеличение зарплаты вдвое и полная свобода действий. После она начала активно менять журнал, который считала скучным и консервативным. И — скандалить с его главным редактором.

Фото: Анна Винтур и итальянский модельер Риккардо Тиши, Нью-Йорк, 6 мая 2013 года. Sonia Moskowitz / www.globallookpress.com

Хозяева издания не хотели терять ни главреда, ни Винтур, так что последней предложили на откуп стать главным редактором британского Vogue. Она согласилась и после годового отпуска с замужеством и рождением ребенка снова вернулась в Лондон. Шорох, который женщина там навела, подарил ей прозвища Ядерная Зима и Зима Гнева. Еще в начале карьеры Анна снискала славу требовательного руководителя. Мягко говоря. В Лондоне она почти полностью сменила штат Vogue, требовала полных отчетов по всем вопросам, вникала во все тонкости производства и лично полностью контролировала процесс от А до Я. Под ее руководством журнал приблизился к американским стандартам.

Появился новый тип женщины. Ее интересуют бизнес и деньги. У нее больше нет времени на покупки. Она хочет знать, что, почему, где и как. Анна Винтур

Винтур критиковали, но ее успех трудно было отрицать. Неудивительно, что ее скоро попросили подтянуть просевший в тиражах House & Garden. Британка снова смерчем прошлась по изданию, что принесло немало проблем. Однако десять месяцев спустя она получила кресло редактора американского Vogue. Тут она действовала уже по привычной схеме: новый штат, новый взгляд. Отменила крупные планы лиц моделей на студийных фото и отдала предпочтение уличным снимкам — «больше тела!». Винтур не боялась приглашать малоизвестных моделей, смешивала брендовую дорогую одежду с повседневной. Именно при ней на обложке впервые появилась девушка в джинсах.

Фото: Анна Винтур на показе Channel на Неделе моды в Париже осень/зима 2025. I–Images / www.globallookpress.com

Дьявол носит Prada Однажды выпускница Корнеллского университета американка Лорен Вайсбергер устроилась на работу в Vogue. Долго там барышня не продержалась, зато весной 2003 года на прилавках магазинов появилась ее книга «Дьявол носит Prada». История Золушки от моды: молодую девицу всяко гнобит начальница из фэшен-индустрии, но тем лишь закаляет ее характер. Книжка стала бестселлером. Никто не сомневался, что прототипом одной из главных героинь стала Анна Винтур — уж очень там много характерных жестов и слов вроде «Подробности вашей некомпетентности меня не интересуют!», «Пожалуйста, не утомляйте меня вопросами» и множество других.

Пока железо горячо, решили снять фильм, причем на главную роль «дьявола» пригласили прекрасную Мэрил Стрип. Актриса смогла удачно воплотить образ, но многократно подчеркивала: она не копировала главреда Vogue.

Фото: Отрывок из кинофильма «Дьявол носит Prada». Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com

Злые языки утверждают, что Винтур честно предупредила модельеров, приглашенных для участия в эпизодических ролях в фильме, что если они согласятся, то будут навсегда изгнаны со страниц журнала. Так что все ограничилось небольшими консультациями. Большинство глянцевых изданий вообще не рискнули упоминать книгу или фильм на своих страницах. А сразу же после премьеры Анна повелела немедленно сделать генеральный ремонт в ее кабинете и кардинально сменить интерьер. Уж слишком точно его показали в картине. Несколько лет спустя она случайно столкнулась с режиссером «Дьявола» Дэвидом Френкелем. Как только он назвался и напомнил свои заслуги, главред Vogue тут же отказалась от рукопожатия и молча ушла.

Политика и Винтур Под руководством Винтур Vogue успел поцапаться с Трампами. Ранее первая жена нынешнего президента США Ивана, его дочь Иванка появлялись в журнале, да и Мелания Трамп в 2005-м блистала на обложке в свадебном платье от Джона Гальяно (в то время он возглавлял Dior). Но в 2019 году британка неожиданно заявила, что «сейчас не время делать это». Уже в текущем году журналисты Vogue знатно оттоптались на наряде Мелании, который она выбрала для инаугурации мужа. По их словам, миссис Трамп «больше походила на приглашенную звезду в эпизоде „Ученика“, чем на первую леди», также они сравнивали ее с внештатным фокусником. Помимо этого, журнал впервые отказался от публикации фото первой леди. А ведь это была давняя традиция издания. Некоторые связывают перемены с тем, что Винтур крепко дружит с семейством Барака и Мишель Обамы, а с Трампами лишь какое-то время поддерживала приятельские отношения.

Фото: Слева направо: главный редактор журнала World of Interiors Хэмиш Боулз, Анна Винтур и стилист Эдвард Эннинфул. Cat Morley / www.globallookpress.com

Опасность для жизни Винтур неоднократно выступала с редакционными статьями в защиту изделий из натурального меха, публиковала соответствующие фотосессии и отказывалась размещать платную рекламу от организаций по защите прав животных. За это ее не единожды проклинали всевозможные активисты, а несколько раз даже нападали. В главреда запускали пирогом с тофу, в ресторане бросали на тарелку мертвого енота (она спокойно попросила официанта убрать его). Зато как-то во время ежегодной рождественской вечеринки участливо послала компании протестующих тарелку ростбифа. Словом, истинная леди — хладнокровная, волевая и с убийственным чувством юмора. Сотрудничавший с глянцем журналист Питер Браунштейн и вовсе на полном серьезе собирался убить Винтур. Он обиделся, что получил лишь один пригласительный билет на премию Vogue Fashion Awards 2002. Припадок ярости стоил ему работы. А через пару лет он надолго сел в тюрьму за похищение, изнасилование, кражу со взломом и грабеж.

Фото: Анна Винтур на показе мод, Нью-Йорк, 10 февраля 2014 года. Sonia Moskowitz / www.globallookpress.com

Личная жизнь и награды Винтур Винтур вышла замуж за детского психиатра Дэвида Шаффера в 1984 году. Год спустя у них родился сын Чарльз, а еще через два — дочь Кэтрин. Однако в 1999-м последовал развод: сплетники говорят, что причиной стал роман Ядерной Зимы с инвестором Шелби Брайаном. Разумеется, никто никаких официальных комментариев не давал. Между тем Шаффер-младший окончил Оксфордский университет и Колумбийский колледж врачей и хирургов. Его сестра — выпускница Колумбийского университета, поначалу писала колонки для The Daily Telegraph, сейчас трудится продюсером в Ambassador Theatre Group.

Фото: Анна Винтур с дочерью на 78-й ежегодной премии Tony, 2025 год. IMAGO/Jeremy Smith/imageSPACE / www.globallookpress.com

В каком-то смысле дочь продолжила династию: в 2018 году она вышла замуж за сына главного редактора Vogue Italia Франки Соццани — итальянского режиссера Франческо Карроццини. Заслуги Винтур перед обществом не остались незамеченными. Она офицер и дама-командор ордена Британской империи, дама ордена Кавалеров Почета, а также отмечена американской Президентской медалью Свободы. В свой президентский срок Барак Обама всерьез рассматривал ее кандидатуру на должность посла США во Франции или Великобритании.